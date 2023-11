Beatles’ın ‘son’ şarkısı ‘Now and Then’ yayında

Britanyalı efsanevi müzik grubu Beatles’ın ‘son’ şarkısı ‘Now and Then’ yayınlandı.

Fotoğraf: Apple Corps

Bu şarkı, grubun 1980’de öldürülen üyesi John Lennon’ın eşi Yoko Ono tarafından 1994’te Paul McCartney’e demo olarak verilen Lennon’ın kaleme aldığı şarkıların sonuncusu.

McCartney ve diğer Beatles üyeleri bu kayıtlardan ‘Free As a Bird’ ve ‘Real Love’ adında iki yeni şarkı çıkardı. Her ikisi de Britanya’da ‘top 5’e girdi.

Ancak grup ‘Now and Then’in demosunu tamamlamakta zorlandı ve denemekten vazgeçti. Şimdiyse John Lennon’ın demodaki vokalini izole edebilen yapay zeka teknolojisi sayesinde şarkı nihayet tamamlandı.

McCartney ve grubun davulcusu Ringo Starr şarkı için yeni bölümler kaydederken, merhum gitarist George Harrison da 1995’teki kayıtlardan kalan gitar bölümleriyle şarkıda yer alıyor.

‘Onu aramıza geri getirmeye en çok yaklaştığımız andı‘

Çarşamba günü, Beatles’ın resmi hesabından şarkının yapım süreciyle ilgili bir video yayınlandı. Starr filmde Lennon’a atıfla şöyle diyor: “Bu onu aramıza geri getirmeye en çok yaklaştığımız andı.”

McCartney grubun 1995’te karşılaştığı zorlukları şöyle anlatıyor: “John’un demo kasetinde piyanoyu duymak biraz zordu. Ve o günlerde, tabii ki, ayırma işlemini yapacak teknolojiye sahip değildik… Zamanımız ve enerjimiz biraz tükenmişti. Now and Then bir dolapta öylece çürüyüp gitti.”

McCartney, Lennon’ın demolarını şarkıya dönüştürme konusunda arkadaşının çalışmalarına duyduğu saygıdan dolayı bazı şüpheleri olduğunu da söyledi: “Bu yapmamamız gereken bir şey mi? Ne zaman böyle düşünsem şöyle düşündüm: ‘Bir dakika diyelim ki John’a sorma şansım oldu: ‘Hey John, bu son şarkını bitirmemizi ister misin?’ Size söylüyorum, cevabın şu olacağını biliyorum: ‘Evet!’“

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi ve Beatles’ın sekiz saatlik ‘Get Back’ belgeselinin yönetmeni Peter Jackson’ın yönettiği ‘Now and Then’in klibi bugün Türkiye saatiyle 17.00’de yayında.