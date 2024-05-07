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Yaramazlara biraz batar!

Beatles üyesi Paul McCartney 60 yıl sonra hayranının ilan-ı aşkına yanıt verdi

81 yaşındaki Beatles’ın üyesi, şarkıcı-söz yazarı Paul McCartney kendisine 60 yıl önce ilan-ı aşk eden hayranına sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yanıt verdi.

Independent Türkçe‘ye göre Beatles’ın 1963’teki ilk ABD turnesi öncesinde bir gazeteciye röportaj veren kadın “Paul McCartney eğer dinliyorsan, Brooklyn’den Adrienne seni tüm kalbiyle seviyor” demişti.


60 yıl sonra McCartney Instagram hesabından bu röportaj görüntülerini paylaştı ve sonra hayranına seslendi:

Brooklyn’den Adrienne, eğer dinliyorsan, Liverpool’dan Paul McCartney de seni seviyor. Dinle, videonu gördüm. Şu anda Brooklyn’deyim. New York’tayım. Nihayet gelebildim. Bir sergimiz var, bir fotoğraf sergisi. Gel ve gör!”

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