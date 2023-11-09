BDDK’dan varlık yönetim şirketine faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ’ye faaliyet izni verdi.

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Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK kararında şunlar dendi: “Kurulun 19 Nisan 2023 tarihli ve 10583 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen BLG Varlık Yönetim AŞ’ye 5411 sayılı bankacılık kanununun 143’üncü maddesi ve varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarıyla devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmeliğin 6’ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”