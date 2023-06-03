BDDK’dan ‘Q Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Q Yatırım Bankası’na faaliyet izni verilmesine karar verdi.
Söz konusu karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kararda, şunlar dendi: “5411 sayılı bankacılık kanununun 10’uncu maddesiyle bankaların izne tabi işlemleriyle dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, kurulun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararıyla kuruluş izni verilen Q Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”