BBC araştırmacısı ‘çocuk kılığında’ metaverse’e girdi, neler gördü neler

13 yaşındaki bir kız çocuğu adına Facebook’ta hesap açıp metaverse uygulaması VRChat’i indiren bir araştırmacı, kolayca sanal striptiz kulüplerine girebildiğini duyurdu.

Fotoğraflar: BBC

BBC araştırmacısı, uygulama aracıyla girdiği metaverse’teki artırılmış gerçeklik alanlarında cinsel istismar tuzaklarına, cinsel içeriklere, ırkçı söyleme ve tecavüz tehdidine tanık olduğunu söyledi.

Metaverse için sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu demek mümkün. Artırılmış gerçeklik diye de anlatılan bu evrende kullanıcılar, avatar denen üç boyutlu temsilciler aracılığıyla istediklerini yapabiliyor.

Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un çatı şirketinin adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Şirketler, metaverse oluşturmak için birbiriyle yarışıyor, ancak daha şimdiden bu sanal evrenleri denetlemekte zorlanıyor.

Bunun bir örneğini de BBC ekibinden bir araştırmacı ortaya çıkardı.

Facebook’ta 13 yaşında bir kız çocuğu olarak hesap açan araştırmacı, firmanın Meta Quest adındaki sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabileceği VRChat uygulamasını indirdi.

Bizzat Facebook tarafından üretilmiş olmasa da ‘uygulamalar’ sekmesinden herhangi bir yaş sorgusu olmadan kolayca indirilebilen VRChat’te kullanıcılar üç boyutlu avatarlarla ‘keşfe çıkıyor.’

BBC araştırmacısı bu uygulamada da hiçbir kontrolden geçmeden sahte hesap açıp evrene dahil olduğunu anlattı.

VRChat evreninde kullanıcılar sıradan kafelere benzeyen sanal odalarda buluşabiliyor ya da striptiz kulübü gibi yerlere de girebiliyor.

BBC araştırmacısının karşılaştığı bir kişi ona avatarların ‘soyunup, ağza alınmayacak şeyler yapabileceğini’ söylediğini, bir başkasınınsa ‘erotic rol yapma oyunlarından’ bahsettiğini anlattı.

‘Yetişkin taklidi yapan çocuklar gibi…’

Araştırmacı VRChat evreninde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu evrenin beni ne kadar içine çektiğini görünce şaşırdım. Tekrar bir çocuk gibi hissetmeye başladım. Yetişkin erkekler bana neden okulda olmadığımı sorup VR sekse teşvik edince çok daha rahatsız edici bir hal aldı.

VRChat kesinlikle çocuktan çok yetişkinler için bir oyun alanı. Pek çok oda pembe neon ışık kaplamalar içinde alenen aşırı cinselleştirilmiş yerler, tıpkı Amsterdam’daki Red Light’ta ya da Londra’nın Soho bölgesinin köhne yerlerinde gece görebileceğiniz türden. İçerde seks oyuncakları sergileniyor.

Kullanıcılar tarafından yönlendirilen odadaki müzikler buraların çocuklar için olmadığını izlenimini kuvvetlendiriyor.

Odalardaki her şey sinir bozucu geliyor. Yerde büyük gruplar halinde seks hareketleri yapan karakterler, yetişkin taklidi yapan çocuklar gibi birbirleriyle konuşuyorlar.

Çok rahatsız edici ve elinizdeki seçeneklerse ya o odada kalıp izlemek ya da benzer şeyleri göreceğiniz bir odaya ilerlemek.”

‘Tecavüz şakaları yaptılar’

Sanal gerçeklikteki gelişmeleri gözlemleyip raporlayan Catherine Allen ise Meta’nın sahip olduğu bir uygulamada yedi yaşında bir kız çocuğuna rastladığını, bu çocuğun etrafını çeviren yetişkin erkeklerin tecavüzle ilgili şakalar yaptıklarını anlattı. Araya girmek zorunda kaldığını söyleyen Allen, neredeyse hiç denetimin olmadığını fark ettiğini ifade etti.

Çalışmalar sürüyormuş!

Meta ise bu alanda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.