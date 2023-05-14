BBC: AKP genel merkezinde bomba aranıyor

BBC Türkçe’nin haberine göre AKP genel merkezinde bomba aranıyor.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre arama nedeniyle AKP genel merkezi boşaltılıyor.

BBC’ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, binanın tamamında bomba arandıktan sonra binaya girişlere yeniden izin verileceğini dile getirdi.

Binada arama köpekleri de bulunuyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bunun ‘rutin bir uygulama’ olduğunu dile getirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Dağ, şunları dedi: “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 14, 2023

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