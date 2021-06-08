‘Bazlama surat’ sözüne tazminat

Oyuncu Hande Erçel’e “Bazlama surat” dediği gerekçesiyle yargılanan bir kişiye tazminat cezası verildi.
Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a kendisine, “Bazlama surat” dediği ve çektiği videolarda dalga geçtiği gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, Kılınç’a ‘hakaret’ suçlamasıyla 2 bin 180 lira para cezası vermişti.
Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç’a 15 bin liralık manevi tazminat davası da açmıştı.
Davayı kazandı
İstanbul 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Erçel’in avukatı, “Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç’ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir” diyerek davanın kabulünü istedi. Kılınç’ın avukatı ise reddini istedi.
Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Kılınç’ın Erçel’e 1000 lira tazminat ödemesine karar verdi.