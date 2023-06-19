Bazı firmalar, elektrikli araçlara ‘sahte’ düz vites ekliyor

Bazı otomobil markaları, sürücülere eski sürüş deneyimini yaşatmak için ‘işlevsiz düz vites’ bulanan araç prototipleri geliştiriyor.

Fotoğraf: Toyota

Teknoloji değiştikçe otomobillerin yapısı da değişiyor. Örneğin eskiden düz vites yaygınken şimdiyse otomatik vitesler daha sık kullanıyor. Bazı ‘nostalji tutkunu’ sürücülerse düz vitesin verdiği hissiyatı özlemiyor değil. Bu nedenle otomobil üreticileri, eski teknolojileri işlevsiz bir şekilde yeni modellere eklemenin yolunu arıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre, Toyota bunun en önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Toyota manuel şanzımanı taklit eden işlevsiz bir düz vites ve sahte motor sesleriyle tamamlanmış bir elektrikli araç prototipi geliştiriyor. Bunların bir işlevi yok ancak amaç da işlevli olmaları değil. Burada sürücülere eski teknolojileri kullanma hissi vermeyi ve sürüş deneyimini geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu yönde proje geliştirenler arasında Ford Mustang ve Jeep’in Magneto konsepti yer alıyor.

Toyota’nın yüksek performanslı EV çabalarına öncülük eden Lexus da, elektrikli bir otomobilde debriyaj ve vites değiştirme hissini taklit eden bir tür vites değiştirme sistemi geliştiriyor.