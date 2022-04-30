Bayram öncesi benzine zam

Benzinin litresine bugün itibariyle 1 lira 33 kuruş zam geldi.

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Küresel enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son zamla birlikte Ramazan Bayramı öncesi, benzinin litresi İstanbul’da 20,33 liraya yükselecek. Ankara’da 20,44 lira, İzmir’de ise 20,45 lira olacak.

Diğer yandan motorin fiyatlarında herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Motorinin litresi İstanbul’da 22,01 lira, Ankara ve İzmir’de 22,11 liraya satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.