Batıda sıcaklık artıyor, doğuda sağanak yağış etkili

Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sıcaklıklar artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de üç gün yağış olmayacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, doğu illerinde sağanak yağış beklendiğini ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde don görülebileceğini duyurdu.

Ankara’da sıcaklıklar bu geceden itibaren iki derece düşecek. Yurdun batı kesimlerindeyse parçalı ve bulutlu hava etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Özdemir, salı gününden itibaren sıcaklıkların artacağını ama hafta sonu yeniden yağışlı bir havanın etkisine girileceğini söyledi.

Bu hafta kuvvetli yağış beklenen iller şunlar: