Batı Avrupa'da elektrik kesintisi: Portekiz'de normalleşme bir hafta sürebilir

Elektrik kesintisi yaşanan Avrupa ülkelerinden Portekiz’de dağıtım şirketi ‘tam normalleşmenin bir hafta sürebileceğini’ duyurdu.

Elektrik kesintisi nedeniyle Lizbon metrosu tahliye edildi. Fotoğraf: AA

Batı Avrupa ülkeleri İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı, Fransa’daysa bazı bölgelerde elektrik kesintisi var.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da metro istasyonları kapatıldı. Kartlı ödemelerin durması sonucu kentteki ATM’lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri trenlerin çalışmadığını anlattı.

Lizbon’daki Humberto Delgado Havalimanı da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Portekiz hava yolu şirketi TAP Airlines, bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi konusunda uyardı.

Portekiz’deki elektrik operatörü E-Redes kesintinin ‘Avrupa güç şebekesindeki bir problemden’ kaynaklandığını, nedenininse ‘voltajda dengesizlik’ olabileceğini duyurdu.

Portekiz’in ulusal elektrik şirketi REN, ilk açıklamasında şunları ifade etti: “Kesintinin kaynağı Fransa’nın güneybatısındaki Alaric Dağı’nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangından dolayı olabilir.”

‘İspanya’nın şebekesinden kaynaklanıyor’

Şirket yeni açıklamasındaysa kesintinin İspanya’nın elektrik şebekesinden kaynaklandığını, ‘tam normalleşmenin bir hafta sürebileceğini’ duyurdu.