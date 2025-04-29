Batı Avrupa'da elektrik kesintisi: Hayat normale dönmeye başladı

Geniş çaplı elektrik kesintisine maruz kalan İspanya ve Portekiz’de hayat normale dönmeye başladı.

Kesinti nedeniyle ulaşım felç oldu. Fotoğraf: AA

Dünden beri İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı, Fransa’daysa bazı bölgelerde elektrik kesik.

İspanya’da ‘acil durum’ sonlandı

İspanya’da dün öğlen 12:33’de başlayan ve tüm İber Yarımadası’nı enerjisiz bırakan elektrik kesintisi yaklaşık 15 saat sonra sona erdi.

Elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah 07:00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95’inin karşılandığını duyurdu.

Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN) de elektrik kesintisinden dolayı reaktörleri otomatik olarak devre dışı bırakan ‘acil durum planı’nın sonlandırıldığını, reaktörlerin güvenli koşullarda tekrar çalışır duruma geldiğini bildirdi.

Ülkede dün çöken ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri de bu sabah normalleşmeye başladı.

Sants Estacio tren istasyonu / İspanya

Metrolar çalışıyor: Ulaşım bugün ücretsiz

Banliyö seferlerinin yüzde 50’lik kapasiteyle başladığı başkent Madrid’de, yerel yönetim yetkilileri bugün tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ülke genelinde dün iptal edilen tren seferleri de sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak tekrar başlatıldı.

Vatandaşlardan temkinli olmasını isteyen Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, sinyalizasyonla bağlantılı teknik sorunlar nedeniyle bazı yerlerde tren seferlerinin halen başlamadığını duyurdu.

Puente’nin açıklamasına göre Madrid-Barselona, Madrid-Valensiya/Murcia/Alicante, Madrid-Granada, Madrid-Bask, Madrid-Malaga gibi temel hatlar normal çalışıyor.

Okullar tatil

Elektrik kesintisinin neden olduğu kaostan dolayı ülkenin büyük bölümünde bugün eğitim öğretime ara verildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska’nın, OHAL ilan edilen Endülüs, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galiçya, Kastilya-La Mancha ve Valensiya özerk bölgelerinde eğitim verilmese de okulların öğrencilere açık olması için talimat verdiği açıklandı.

Hükümet bu sorunun bir kez daha yaşanmaması için Kral 6’ncı Felipe başkanlığında milli güvenlik kurulunu olağanüstü toplayacak.

Portekiz’de de hayat normale döndü

İspanya’daki kesintiden etkilenen Portekiz’de de elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği belirtildi.