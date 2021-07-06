‘Bataklık’ iddianamesi: Uyuşturucu yok ama AKP’li yöneticiler, vali ve savcılar var

CANAN COŞKUN

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak duyurulan ‘Bataklık’ soruşturması tamamlandı. Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Nejat Daş ve Çetin Gören isimli uyuşturucu baronlarının bulunduğu 73 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerden eski Sultanbeyli ilçe emniyet müdürü Necmettin Yüksek, Nejat Daş ile AKP Altındağ ilçe teşkilatı üyesi Sadık Karayel’in tanıştırdığını söyledi. Yüksek, soruşturma aşamasında verdiği ifadede Daş’la tanıştığında yanlarında bürokratlar olduğunu söylemişti. Bu kişilerin bir savcı ve bir merkez valisi olduğu öğrenildi.

‘Bataklık Operasyonu’nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran 2020’de duyurmuştu. Operasyon kapsamında 11 ilde 85’i ev, 25’i işyeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı. 70 milyon TL civarındaki mevduat ile 21 milyon TL değerinde döviz, TL, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar ve 21 adet lüks otomobile el konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya idi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarda ‘Bataklık operasyonu’na değinmişti. Bakan Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun Kaya’yı bu operasyondan kurtarmak için rüşvet istediği iddiasını ortaya atmıştı. Kaya, Temmuz 2020’de gözaltına alınarak tutuklanmış, çok kısa bir süre sonra da tahliye edilmişti.

Peker’in işaret ettiği Kaya’ya takipsizlik

Ankara başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Nevzat Kaya hakkında takipsizlik kararı verildiği görülüyor. Kaya’nın ifadesine göre, Nejat Daş ve Daş’ın kurduğu şirketlerin ortakları arasında yer alan Deniz Şahan ve silahlı çatışmada yaşamını yitiren ortağı Perry James Young lüks araçlardan satın aldı. İddianameye göre Kaya’ya ödenen para uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir.

İddianamede gelirin elde edildiği uyuşturucunun nerede olduğuna ilişkin bir veri yok. Zaten iddianamede de uyuşturucudan elde edilen kara paranın nasıl aklandığıyla ilgili bilgiler paylaşılıyor.

Uyuşturucu baronu ile AKP’li yönetici tanıştırmış

Şüpheliler arasında dört tane de polis bulunuyor: Eski Sultanbeyli ilçe emniyet müdürü Necmettin Yüksek ve polisler İbrahim Halil Akgül, Ahmet Korkmaz, Abdullah Kaan Akbulut. İddianameye göre polis Necmettin Yüksek, diğer şüpheli polisleri yönlendirerek Daş’ın uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı hudut kapılarından teslim alıyordu. Yüksek, ifadesinde Daş’la kendisini AKP Altındağ ilçe teşkilatı yöneticisi Sadık Karayel’in tanıştırdığını söyledi.

Savcı ve vali soruşturma geçirdi

Yüksek’in Temmuz 2020’de sözünü ettiği bürokratların da bir savcı ve bir merkez valisi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre savcı ve merkez valisi bu konuyla ilgili soruşturma geçirdi. Merkez valisi soruşturmadan sonra emekli oldu.

Suçlamalar arasında ‘FETÖ/PDY’ de var

Öte yandan iddianamede ismi geçen bazı şüphelilerin Fethullahçı yapının kullandığı ByLock kullanıcısı olduğu da belirtildi. Soruşturmada terörle ilişkilendirilen şüphelilerin olmasına karşın iddianame terör davalarına bakan ihtisas mahkemesi yerine ağır ceza mahkemesine gönderildi. Dosyanın soruşturma aşamasındayken de savcısı değiştirilmiş, son durak Başsavcı Vekili Alparslan Tufan olmuştu.