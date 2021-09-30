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Yaramazlara biraz batar!

Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen ‘Benjamin’ isimli sahte para operasyonu sonrası edinilen bilgiye göre, çetenin önde gelenlerinden Cemal Durdubaş’ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Operasyonda ‘Azat’ kod adlı örgüt lideri Ensari V.’nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çetenin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edilmişti. Çete üyelerinin, ürettikleri sahte dolara ‘Benjamin’, TL’ye ise ‘halı’, ‘kumaş’ gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.


Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden çetenin önde gelenlerinden Cemal Durdubaş’ın operasyondan dört gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaş’ın ölümünden dolayı çete lideri Ensari V. ile diğer tüm üyelerin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.

20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı

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