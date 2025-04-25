Baskın Oran: Brunson'un yargılanması saçmalığın dik alasıydı, Rümeysa olayı da kafiye tutturdu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Rümeysa Öztürk, Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde Fullbright bursuyla doktora yapmakta olan başörtülü bir Türkiyeli öğrenci. Geçtiğimiz 25 Mart akşamı iftar için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken sokakta yüzleri maskeli altı kişi tarafından aniden çevrilip derdest ediliyor. Bu kişiler kıza Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi kimliklerini ancak kelepçeyi geçirdikten sonra çıkarıp gösteriyorlar. Rezaletin bu kadarı Türkiye’de bile olmaz. Açıklanan gerekçe: Rümeysa’nın, Filistin’deki mezalimini görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir köşe yazısını öğrenci gazetesine yazmış olması. Rezaletin bu kadarı da Türkiye’de bile nadiren görülür.

Türkiye’de neler oluyor bu arada? Özgür Özel CHP’nin Filistin’e destek yürüyüşüne polisin müdahale ettiğini de hatırlatarak Erdoğan’ın Rümeysa sessizliğini eleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor: “Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir (…) bundan sonra da [olay] Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır (…) [vizenin iptali konusunun] 1 Mayıs’ta(…) [kefaletle serbest bırakılma konusunun ise] 9 Mayıs’ta [ele alınması beklenmektedir].”

Papaz? Onu da hatırlayalım. ABD’li Rahip Brunson, 15 Temmuz 2016 tarihli acayip darbe girişiminin ardından Ekim 2016’da gözaltına alındığında 23 yıldır Türkiye’de yaşıyordu ve İzmir’de 25 kişilik bir Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin pastörüydü. Olay özetle şöyle gelişti: ‘Milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu’ suçlamasıyla, eşiyle birlikte sınırdışı edilmesine karar verilen Brunson bir gizli tanığın ‘casus‘ demesi üzerine PKK bağlantılı olmaktan tutuklandı. Brunson’un yargılanması saçmalığın dik âlâsıydı. Rümeysa olayı da kafiye tutturdu. Filler çarpışıyor, otlar eziliyor. Ülke itibarlarını ayrıca hiç konu etmeyelim isterseniz.

Baskın Oran’ın yazısı