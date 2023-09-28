Basketbol federasyonu, kripto para borsası Bitexen’le sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu’yla (TBF) Bitcoin ve Altcoin alım-satım platformu Bitexen arasında ‘Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

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Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı.

Törende açıklamada bulunan Türkoğlu “İmzaladığımız sponsorluk anlaşmaları, kulüplerimizin finansal olarak desteklenmesini sağlıyor. Ayrıca bu sponsorluklar, ülkemizin çok değerli kurumlarını ailemize katarak basketbolun daha geniş kitlelere ulaşmasının da önünü açıyor. Bitexen ile yaptığımız anlaşmanın değeri de diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük” dedi.