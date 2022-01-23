Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başkentte ölümü şüpheli bulunan lise öğrencisinin anne ve babası gözaltında

Ankara’nın Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisi E.Ç.’nin ölümünü şüpheli bulan polis, anne ve babasını gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bostancık Mahallesi 1580. Sokak’ta lise öğrencisi E.Ç.’nin (18) kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.


Genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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