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Yaramazlara biraz batar!

Basın meslek örgütleri de 1 Mayıs'taydı: 'Sansürlen, otosansürlen gazetecilik yapılmaz'

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda basın örgütleri de meydanlardaydı.

Fotoğraf: DİSK Basın İş

Gazeteciler sansüre ve mobbinge karşı ses yükseltirken tutuklu meslektaşları için de özgürlük çağrısı yaptı.


İstanbul’da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), 1 Mayıs’ı Kartal’da kutlarken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ysa (DİSK) Kadıköy’de toplanma kararı almıştı.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen kitleyse gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen bu sabah Beşiktaş ve Şişli’de toplanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kitle 1 Mayıs kutlamaları için Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda toplanırken İzmir’deyse Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi.

Fotoğraf: Çağdaş Gazeteciler Derneği

Gazeteciler ellerinde tutuklu arkadaşlarının olduğu döviz ve fotoğraflar taşıdı.

Fotoğraf: Türkiye Gazeteciler Sendikası

Pankartlarda özgür basın ve eşit ücret çağrısı yapıldı.

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