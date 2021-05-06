Başbuğ’a üç yıla kadar hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP il ve ilçe başkanları dahil 166 kişi müşteki, Başbuğ ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

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İddianamede, Başbuğ’un 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan açıklamasında “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu” dediği kaydedildi.

Başbuğ’un söyleşisinde ‘darbe’ imasında bulunduğu, bu şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçunu işlediği öne sürüldü.

Başbuğ ise savunmasında ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi’ kitap serisinin üçüncüsü olan 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirdiğini, suçlamaya konu ifadelerin daha önce yine bazı yazarlar tarafından da dile getirildiğini, bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını belirtti.

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Bir yıldan üç yıla kadar hapsi istenen iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.