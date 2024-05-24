Başakşehir’de silahlı saldırı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hemşehri derneği lokaline düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Altınşehir Mahallesi’ndeki Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokaline otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda lokaldeki Ahmet G, Yakup A, Muhammet B, Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Dün de Üsküdar’da silahlı çıkmıştı. Çatışmada üç kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır beş kişi de yaralanmıştı.