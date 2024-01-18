Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev’e yol verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev’in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Geçen hafta oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel attığı golden sonra el bileğindeki 7 Ekim 2023 gününe dikkat çeken yazıyı kameralara göstermişti.

Tepki çeken hareketin ardından Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyururken, Jehezkel, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonra ülkesine gönderilmişti.

Başakşehir’de forma giyen İsrailli futbolcu Eden Karzev de aynı gün Siyonizm Federasyonu’nun sosyal medyadaki ‘100 gün’ başlıklı gönderisini kendi hesabından paylaşınca, Başakşehir de Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu.

Turuncu-lacivertli kulüp disiplin süreci sonucunda Karzev’in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

“14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür.”