Başak Demirtaş’tan İstanbul adaylığına yeşil ışık: Teklif gelirse düşünebilirim

Başak Demirtaş, DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi: “Halk ister, partimiz de uygun görürse, düşünebiliriz.”

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş. (Arşiv)

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan DEM Parti’nin İBB’den HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı aday göstermeyi planladığı iddia edilmişti.

Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’ın aktardığına göre eşini dün cezaevinde ziyaret eden Demirtaş, DEM Parti’den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Demirtaş, partiden teklif gelirse bunu düşüneceğini de sözlerine ekledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

Demirtaş, ayrıca “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi.