Barış Zeyrek: Muhalefet tabanında Erdoğan’a bakış açısı değişmemiş

Muhalefet tabanında CHP’nin yeni yönetimine sevgi ve destek büyük olsa da insanların Erdoğan’a bakış açısı değişmemiş.

Panelde bizi dinleyen kalabalığa “Özgür Özel doğru yapıyor. İster sevin ister sevmeyin ister kabul edin ister etmeyin, Tayyip Erdoğan bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve son seçimden birinci çıkan CHP’nin Genel Başkanı olarak Erdoğan’la görüşmesi doğru bir adımdır” diye seslendiğimde salondan gelen tepkileri görmeliydiniz.

Biri “Daha düne kadar CHPKK, Bay Kemal, Özgür Efendi diyen değişir mi hiç” diye bağırıyordu.

Başka bir ses “Vardır bir oyun planı, yine bir çalım düşünüyordur” diye yükseliyordu.

Ayrıca şu haykırışları not almışım:

“Anayasayı uygulamıyor…”

“Memlekette adalet kalmadı…”

“Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarını cesaretlendiriyor, önlerini açıyor…”

“Ülkeyi kutuplaştırıyor, halkın yarısını kendi insanı gibi görmüyor. Bizim Cumhurbaşkanımız değil…”

“Daha önce ak dediğine nasıl kara dediyse şimdi de aynısını yapar.”

“Biz fakirleşirken kendileri zevki sefa içinde yaşıyor. Bu düzenin sorumlusu kendisi.”

Eminim aynı panel başka bir kentte olsa orada da benzer bir tabloyla karşılaşırdık.

Tabanda bu kadar tepki varken Özel’in Erdoğan’la görüşmesi ve bıkmadan usanmadan memleketin gerçek sorunlarını kendisine hatırlatması hem önemlidir hem daha anlamlıdır.

Erdoğan, Özel üzerinden oyun planları yapıyor olabilir.

Erdoğan, Özel üzerinden yeniden kazanmanın stratejisini geliştiriyor da olabilir.

Ancak böyle bir ihtimal var diye Özel’in Erdoğan’a kapıyı kapatması, çekinme, korkma, baştan yenileceğine inanma gibi anlamlar taşır ki bu da siyasi arenada baştan kaybetmektir.

Barış Zeyrek’in yazısı