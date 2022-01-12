Barış Yarkadaş: Yüz binlerce gencimiz gerici organizasyonlara mahkum bırakıldı

FETÖ’nin etkin olduğu dönemlerden beri süren bu politika, FETÖ enterne edilmesine rağmen, şimdi başka cemaatler eliyle yürütülüyor. Evet; Enes Kara’nın babası “Maddi durumumuz iyiydi” demesine rağmen, yukarıda ifade ettiğim kültürel kodlar yüzünden çocuğunu bir cemaate teslim ediyor.

Bir de maddi durumu kötü olan binlerce genç var…

Onlar da bu tarikat ve cemaatlerin yurtlarında benzer baskıları her gün yaşıyor. Çünkü; tarikat ve cemaat “özgür” değil “biat eden insan” ister. Türkiye’nin son 20 yılı, AKP’nin cemaat ve tarikatlara; cemaat ve tarikatların da AKP’ye verdiği destekle heba edildi. Yüzbinlerce gencimiz, devlet üzerine düşeni yapmadığı için, gerici siyasal organizasyonlara mahkum bırakıldı.

Barış Yarkadaş’ın yazısı