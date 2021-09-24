Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Yurt sorunu, AKP’nin bilerek ve isteyerek çözmediği bir konu

Yurt sorunu, AKP’nin ‘’bilerek ve isteyerek çözmediği” bir konudur. AKP ve FETÖ, öğrencileri tarikat ve cemaatlere teslim etmek için KYK’ya bilinçli olarak yurt yaptırmamıştır. FETÖ’nün yaptırdığı ancak daha sonra ise el konulan yurt binaları da yine cemaatlere ve tarikatlara devredilmiştir.

Barış Yarkadaş’ın yazısı


SON HABERLER

TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığına dair açıklamalarına tepki gösterdi ve bilim insanlarını, sağlık çalışanlarının emeklerini hiçe sayan ve aşı tereddüdüne yol açan açıklamaları konusunda sorumluluğa davet etti.

MHP’de yedi ihraç

MHP Merkez Disiplin Kurulu, yedi kişinin partiden ihraç edilmesine karar verdi.