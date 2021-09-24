Barış Yarkadaş: Yurt sorunu, AKP’nin bilerek ve isteyerek çözmediği bir konu

Yurt sorunu, AKP’nin ‘’bilerek ve isteyerek çözmediği” bir konudur. AKP ve FETÖ, öğrencileri tarikat ve cemaatlere teslim etmek için KYK’ya bilinçli olarak yurt yaptırmamıştır. FETÖ’nün yaptırdığı ancak daha sonra ise el konulan yurt binaları da yine cemaatlere ve tarikatlara devredilmiştir.

Barış Yarkadaş’ın yazısı