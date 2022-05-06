Barış Yarkadaş: Yoksulluktan onlar da en az AKP kadar sorumlu

Bayramda çocuğuna torununa bir gömlek bir pantolon alamayan ya da harçlık bile veremeyen milyonlarca kişi var artık Türkiye’de… Bu yüzden bayramların eski tadı yok… Dedeler torunlarına, anne babalar, çocuklarına mahcup…

Hele bir de tencere-tava kaynamayınca ne bayramın tadı kalıyor ne de hayatın… Türkiye, ağır bir ekonomik krizin sarmalına girdi ve çıkamıyor. Bu krizin sorumlusu tabii ki AKP ve MHP iktidarıdır… Bir de onları kayıtsız şartsız destekleyen BBP ve Vatan Partisi… Açlık ve yoksulluktan AKP kadar en az onlar da sorumludur.

Bayram sürecinde TV programlarına ara verdiğim için, toplumun değişik kesimleri ile daha çok konuşma, görüşme ve fikir alışverişi yapma fırsatı buldum. Yukarıdaki tespitleri de bu yüzden kaleme aldım. Bayram boyunca konuştuğum-görüştüğüm tüm kişilerin bahsettiği iki konu vardı: Ekonomik kriz ve mülteciler…

Barış Yarkadaş’ın yazısı