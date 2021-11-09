Barış Yarkadaş: Yargı ve yönetim anlayışına Soylu zihniyetinin hakim olduğunu herkes biliyor!

AKP’li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasındaki polemik devam ediyor. Abdülhamit Gül, muhtarlara “Metruk binaları gece yıkın, yargı kararı arkamızdan gelsin” diyen Soylu’ya ‘isim vermeden’ şunları söyledi: “Hukuk devleti, ‘Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin’ değil; ‘Hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım’ anlayışıdır.”

Gül’ün söyledikleri kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Gören duyan da AKP’nin Türkiye’yi “sarsılmaz bir hukuk anlayışı ile yönettiği”ni düşünür. Adalet Bakanı Gül’ü dinleyenler, Türkiye’nin yargı sistemine siyasetin hiç müdahale etmediğini, savcıların etki altında kalmadan soruşturma yürüttüğünü, hakimlerin ise sadece anayasaya ve vicdanlarına bakarak karar verdiğini sanar…

Bunun böyle olmadığını, Türkiye’nin yargı ve yönetim anlayışına Süleyman Soylu zihniyetinin hakim olduğunu herkes biliyor! Üstelik bu gizli saklı da değil! İşler açıktan yürüyor!

Barış Yarkadaş’ın yazısı