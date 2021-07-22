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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Yapılanlar Saadet’te yaprak bile kımıldatmadı

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saadet’i Cumhur İttifakı’na dahil edebilmek için, SP YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün evine bile gitti. Bunun yetmediği görülünce, Asiltürk bu kez KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına davet edildi. Asiltürk ve Bahçeli, uçaktan kol kola indi. Erdoğan, SP’li Oğuzhan Asiltürk’e özel ilgi gösterdi. AKP medyası, Asiltürk’ten övgüyle söz etti.

Bunların hiçbir karşılığının olmadığı ve deyim yerindeyse yapılanların Saadet’te yaprak bile kımıldatmadığı görülüyor. Zira; Saadet Partisi’nin etkin kadroları, AKP ve MHP iktidarının siyasi günahlarına ortak olmak istemiyor. Çünkü; ortaklık demek, AKP ve MHP’nin siyasi günahlarının yükünü de çekmek anlamına geliyor. Saadetliler bu yüzden Cumhur’dan da iktidar olanaklarından da uzak duruyor. Necmettin Erbakan’ın öğrencileri, “Azıcık aşım, ağrısız başım” felsefesiyle hareket ediyor ve Asiltürk üzerinden gösterilen çabayı ise ‘beyhude’ olarak niteliyor.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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