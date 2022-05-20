Barış Yarkadaş: Türkiye büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

AKP iktidarının izlediği tarım politikası Türkiye’yi ‘’kendi kendine yeten ülkeler’’ sınıfından çıkardı. Türkiye artık, buğdayı da mercimeği de dışarıdan alıyor. Geçen yıl 8 milyon ton buğday ithal eden Türkiye, büyük bir kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Biz bunları yazıyor, söylüyor anlatıyoruz ama AKP ve MHP sözcüleri, ortaya koyduğumuz verilerin hiçbirini kabul etmiyor. Onlara göre, buğday ithal etmekte bir sakınca yokmuş… Buğdayı alıp makarna haline getiriyorlarmış…

Ki; tarım uzmanları bunun da gerçekçi bir söylem olmadığını rakamlarla ortaya koydular. Uzmanlar, “Devlet buğdayı dışarıdan pahalıya alıp içerideki sanayicilere ucuza satıyor ve zarar ediyor’’ tespitini yaptılar.

Barış Yarkadaş’ın yazısı