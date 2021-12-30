Barış Yarkadaş: ‘Terör listesi’ sosyal medya paylaşımlarından hazırlanmış

Bazı AKP’lilere göre, “terör listesi” denilen bakanlığın açıkladığı liste, İBB çalışanlarının sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan yola çıkılarak hazırlanmış. İmamoğlu döneminde işe alınan kişilerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlardan kimin hangi partiye oy verdiği üzerinden bir ‘’analiz’’ yapılmış. HDP’ye oy verdiği görülen kişiler ile bazı sol müzik gruplarının şarkılarını beğenen ya da paylaşan kişiler buna göre tasnif edilmiş. Ortaya da kanunlarımıza aykırı o garip liste çıkmış.

Barış Yarkadaş’ın yazısı