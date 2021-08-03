Barış Yarkadaş: Söndürme çalışmasının TSK’ya kazandıracağı ek prestijden çekiniyorlar

(AKP-MHP) Her iki parti de askere güvenmiyor, askerin sahaya inerek yangın söndürme çalışması yapmasının, TSK’ya kazandıracağı ek prestijden çekiniyor. Tabii bir de sürekli ‘darbe paranoyası’ yaşadığı için, askerimizi hareketsiz kılıyor. İşte bu yüzden, kardeş Azerbaycan’dan 220 asker yangın söndürmek için gelirken, Türk askeri yanan ormanları çaresizce izliyor.

Oysa ki; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmişten bugüne taşıdığı kurumsallaşmış bir yangın söndürme yeteneği ve yangına organize müdahale gücü var. Üstelik, hem Jandarma, hem Kara hem de Deniz Kuvvetleri, yangın söndürmek için yeterli insan gücü ve teçhizata sahip…

Ancak, AKP iktidarı, sürekli bir ‘’darbe paranoyası’’ ile yaşıyor ve askerin hiçbir şekilde sahaya inmesini istemiyor. “Asker sahaya inerse, kışlaya dönmez’’ korkusu, binlerce Mehmetçiğin yangın söndürme çalışmalarına katılmasına engel oluyor. MHP de aynı zihniyete sahip olduğundan, ormanların yanarak yok olmasını izliyor. MHP’li tek bir yetkili bile, AKP’nin yanan ormanlar karşısındaki kayıtsızlığı karşısında feryat etmiyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı