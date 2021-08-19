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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Siz siz olun o görüntülere sakın kanmayın

Belli ki; ABD ile anlaşan Taliban, yeni dönemde hem o kanlı ve barbar imajını unutturmak hem de diplomatik kanalları açabilmek için, dünya kamuoyuna hoş görünmeye çalışıyor.

Siz siz olun o görüntülere sakın kanmayın… Taliban ne değişir, ne de gelişir! Taliban kendisini var eden barbar ve çağdışı anlayıştan vazgeçmez; geçemez! Örümcek bağlamış zihnini, modern dünyaya adapte edemez. Yaptıkları imaj çalışmasından başka bir şey değildir. İktidarı tam anlamıyla ele geçirdikleri gün, Afgan halkının karanlık dönemi yeniden başlıyor demektir.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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