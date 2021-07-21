Barış Yarkadaş: Sayın Erdoğan, bu sözlerinizi en kısa sürede düzeltin!

Erdoğan, dün cami çıkışında yaptığı açıklamada, Taliban’a çağrı yapıyor ve şunları söylüyor:

“Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü; Türkiye’nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok.”

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel değerleri ile Taliban’ın karanlık dünyasının yönetim anlayışını nasıl yan yana getirir? Ve nasıl olur da “Onların inancıyla alakalı ters bir durumumuz yok” diyebilir!

Sayın Erdoğan, bu sözlerinizi en kısa sürede düzeltin!

Taliban’ın ne bizim dini inancımız ne de laikliği temel alan yaşam biçimimizle uzaktan yakından bir alakası yoktur!

Taliban, örümcek kafalı yobazlığın dünyadaki temsilcilerinden biridir.

Barış Yarkadaş’ın yazısı