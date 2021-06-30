Barış Yarkadaş: Peker, Soylu’nun ‘devlet’ tarafından izlendiğini işaret etti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yaptığı son açıklamada dikkat çeken en önemli unsurlardan biri ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) söz etmesi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Cihan Ekşioğlu’nu FETÖ Borsası’nı kurmak ve yönetmekle suçlayan Peker, “Milli İstihbarat’ta görevli namuslu insanlar var.

Senin dosyalarını onlar da takip ediyor” dedi.

Peker böylece, Süleyman Soylu ve yakın çevresinin faaliyetlerinin “devlet” tarafından izlendiğini kendisinin ise “yalnız olmadığı”nı işaret etti. Peker’in Paramount Otel’e ‘’zırhlı araçla girmesi”yle tanınan Cihan Ekşioğlu’na dair çok gizli bilgileri deşifre etmesi, hem güçlü bir bilgi akışına sahip olduğu hem de Süleyman Soylu’ya yönelik planının adım adım işlediğini gösteriyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı