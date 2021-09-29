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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Öğrenciler iktidarın kimyasını bozdu

AKP şu sıralar en çok korktuğu ve çekindiği bir toplumsal kesimin; öğrencilerin tepkileriyle karşı karşıya… Gençliğin önemli bir kesimini oluşturan öğrenciler, “Barınamıyoruz” diyerek AKP’nin yalanlarını açığa çıkarıyor, maskesini düşürüyor ve makyajını akıtıyor.

AKP öğrencilerin toplumsal muhalefete öncülük etmesinden çekindiği için, onları yaka paça gözaltına aldırtarak sindirmeye çalışıyor. Yetmiyor; yurt isteyen öğrenciler fişleniyor! Korku dağları sardığı için, her talebe şiddetle cevap veren AKP’nin bu ülkenin gençliğine hiçbir şey veremeyeceği daha net bir şekilde görülüyor.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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