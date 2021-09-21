Barış Yarkadaş: O halde HDP’ye ne gerek var?

HDP’li Temelli, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir.”

Sezai Temelli bu gereksiz ve anlamsız açıklamasını parti adına mı yaptı yoksa şahsi fikri olarak mı ifade etti bunu henüz bilmiyoruz. En azından, bu yazı kaleme alınana dek, HDP yönetimi herhangi bir görüş beyan etmedi.

Eğer HDP yönetimi de hâlâ Temelli ile aynı görüşteyse, bu HDP’nin siyasi varlığının bir anlamının olmadığını gösterir. HDP eğer Kürt sorununun çözüm adresi olarak kendisini değil de İmralı’yı görüyorsa, o halde HDP’ye ne gerek var?

Barış Yarkadaş’ın yazısı