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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Muhalefet bunu da yapmayacaksa, ne yapacak!

CHP liderinin, iktidarın hukuksuz talimatlarını uygulayan kamu bürokrasisine yönelik sözleri, iktidarın çarpıttığı gibi bir tehdit değil, uyarıdır! Muhalefet bunu da yapmayacaksa, ne yapacak! Ayrıca, o videoda yer alan sözler, tarihi bir uyarı niteliğindedir. Hiç kimse, yaptığı hukuksuzlukların yanına kar kalacağını düşünmemelidir! Zira; bugünün yarını da vardır.

Burada ilginç olan, Kılıçdaroğlu’nun “Hukuksuz eylemlere imza atmayın” yönündeki uyarısına iktidarın verdiği tepkidir. AKP iktidarının sözcüleri peş peşe açıklamalar yaparak, Kılıçdaroğlu’na “Elinden geleni ardına koyma” diye efeleniyor! Bu tavır bile, yaptıkları hukuksuzlukları reddetmediklerini gösteriyor.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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