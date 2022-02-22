Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu, dalga yaratılamadığı için adaylık teklifi almıyor

‘’Dipten bir dalga’’ yükselmiyor. Kılıçdaroğlu, dalga yaratılamadığı için, adaylık teklifi almıyor, teklifi masadaki ortaklarından bekliyor.

Kılıçdaroğlu ve yönetimi, teklif beklemek yerine, Ahlatlıbel öncesi kongreleri yapsa, il ve ilçe örgütlerini yenilese, Büyük Kurultay’da da delegeden yetki alsa ve güven tazelese tablo farklı olurdu. O zaman, örgütler Kılıçdaroğlu’nun arkasında durur, ittifakın neden gerekli olduğu parti örgütlerine benimsetilir, ciddi bir sinerji yaratılır, kararlar tartışılır, katılım sağlanır ve insanlar ikna edilirdi. Bu da motivasyonu artırırdı.

Tüm bunlar yapılmış olsa, Kılıçdaroğlu acaba adaylık teklifi mi beklerdi, yoksa o teklif ortakları tarafından çoktan yapılmış mı olurdu?

Barış Yarkadaş’ın yazısı