Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu bir soruyu geçiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu programda, CHP, İYİ Parti, Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Siyasi Partiler Kanun Taslağı’nı anlatırken, bir soruyu ise geçiştirmeyi tercih etti. Altaylı, “Milletvekillerinin liderler tarafından atandığını söylüyor ama siz de aynısını yapıyorsunuz. Neden ön seçim yapmıyorsunuz?” diye sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu soruya tatmin edici bir cevap vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin talimatla “parmak kaldırması’’ndan şikayet ediyor ama “üyelerin” ön seçim yaparak milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyelerini seçmesine de olanak vermiyor. Üstelik, Siyasi Partiler Kanunu, “üyeye dayalı ön seçim yapılması’’ gerektiğinin altını ısrarla çizerken… CHP’nin 1 milyon 300 bin üyesi, sadece oy ve aidat veriyor. Partinin hiçbir yönetim mekanizmasına katılamıyor. Çünkü parti yönetimi, üyelerin doğru kişileri seçebileceğine inanmıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı