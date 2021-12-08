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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Katar ‘fırsatı’ değerlendirmek için gün sayıyor

Es-Sani’nin sözleri, Katar’ın Türkiye’de büyük bir yağmaya hazırlandığının göstergesidir. Çünkü; TL’nin AKP’nin bilinçli politikası sonrası değer kaybetmesi dolar ve avroyu fırlatmış, Türkiye’nin mal varlıkları yarıya yarı oranında değer kaybetmiştir. Katar, işte bu “fırsatı” değerlendirmek için gün saymaktadır.

AKP Katar ziyaretini iç kamuoyuna her ne kadar “Ticari anlaşmalar gezisi’’ olarak pazarlamaya çalışsa da Katar’a ne için gittiklerini herkes bilmektedir. Bir gazetecinin Çavuşoğlu – Es-Sani görüşmesinde Türk bakana dönerek “Para istemek için mi geldiniz?” diye sorması, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Katar gezisinin gerçek sebebinin bilindiğini göstermektedir.


Türkiye, AKP yüzünden mal varlıklarını ucuza satan, kapı kapı dolanıp para arayan, yabancı gazetecilerin bu gerçeği basın toplantılarında bilerek gündeme getirerek itibarının zedelendiği bir ülke konumuna sokulmuştur.

Barış Yarkadaş’ın yazısı

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