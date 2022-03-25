Barış Yarkadaş: İktidar, ‘Yeni başlıyoruz’ diyerek hiçbir şey yapmadığını itiraf ediyor

AKP sözcüleri, aslında sahada top çeviriyor ve seçime kadar zaman kazanmaya çalışıyor. AKP’li Mahir Ünal da bu isimlerden biri… Ünal, sorunların varlığını kabul ederken, “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” diyor.

Mahir Ünal, sözlerinin sosyal medyada tartışma yaratması üzerine yeni bir twit atıyor ve şöyle diyor:

“Evet ulaşımdan sağlığa, eğitimden savunma sanayine her alanda Cumhuriyetimizi yeni yüzyıla hazırladık ve daha yeni başlıyoruz. Evet Türkiye dünyadan bakıldığında güçlü bir bölgesel güç! Evet Türkiye’nin Yüzyılı Başlıyor…”

Ne hazırlıkmış arkadaş! Bir türlü bitmiyor!

Türkiye’yi neredeyse 20 yıldır yöneten bir iktidar, “Daha yeni başlıyoruz’’ diyerek aslında geride kalan yıllarda hiçbir şey yapmadıklarını da itiraf etmiş oluyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı