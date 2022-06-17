Barış Yarkadaş: Halkın feryadının, onlar için hiçbir anlamının olmadığı daha net görüldü

AKP iktidarı, tüm uyarılara rağmen dövizi bilerek ve isteyerek yükseltti; TL döviz karşısında yüzde 70’e varan bir oranda değer kaybetti. Paramız pul oldu. Bu akıl dışı politika yüzünden, emekçinin aldığı asgari ücret tavadaki yağ gibi eridi. Türkiye’nin her yerinden yoksulluk feryatları yükseldi. Ancak bunların hiçbiri AKP – MHP yönetimini etkilemedi. Onlar, tüm güçleriyle dövizi yükseltecek, dolayısıyla TL’yi değersizleştirecek politikalarına devam ettiler. Halk ‘’Açız’’ dedikçe, “Abartmayın’’ karşılığını verdiler. Halkın feryadının, onlar için hiçbir anlamının olmadığı geride kalan süre içinde daha net görüldü.

Barış Yarkadaş’ın yazısı