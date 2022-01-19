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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Halk, bunu yapanı affetmez

AKP medyası, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifaka katılması beklenen Deva ve Gelecek’in liderlerinin kamuoyu karşısına çıkacağını ancak ‘oturma düzeni’ konusunda anlaşamadıklarını yazıyor. İddialara göre, partiler hangi liderin nerede oturacağı konusunda mutabık olamıyormuş…

Bu iddia önceki gün TV 100’de katıldığım bir programda da gündeme geldi. Programın sunucusu Kerem Kırçuval, herkesi rahatlatacak bir formül önerdi: “Masanın başında sonunda kim oturdu tartışmasını bitirecek şey basittir… Yuvarlak masa konulur, herkes eşit olur…”


Eğer tek dert, masanın biçimi ise, Kerem Kırçuval’ın önerisi gayet mantıklı…

Yok eğer masa düzeni bahane edilerek ipe un seriliyor ve oyun bozanlık yapılıyorsa, AKP MHP iktidarından bıkan ve çözüm arayan halk, bunu yapanı affetmez…

Barış Yarkadaş’ın yazısı

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