Barış Yarkadaş: Doların bilerek yükseltilmesinin ilk sonucunu gördük

Doların bilerek yükseltilmesinin ilk sonucunu önceki gün gördük. 15 Temmuz Darbesi’nde AKP tarafından ‘’FETÖ destekçisi ve darbeci’’ ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri’nin prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, protokol kurallarına aykırı bir biçimde kapıda karşılandı. Arap Emirliği, 10 milyar dolar getirecek diye, yandaş medya davul zurna çaldı. Doların bilinçli bir biçimde 8.5’tan 12.30’a çıkarılması, TL’nin yüzde 40’a varan oranda değer kaybetmesi sonrası, Türkiye’nin varlıkları tam bir kelepire dönüştü. Birleşik Arap Emirlikleri de bu 10 milyar dolar ile milli varlıklarımızı adeta talan edecek anlaşmalara imza attı.

Bu ülkede gerçek kurtuluş savaşı bir kez verilmiş, o kurtuluş savaşının önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20 yıldır sata sata bitiremediğiniz milli varlıkları yoktan var etmiş ve bu varlıkları, Türk halkının esenliği için hepimize emanet olarak bırakmıştır. Siz; kurtuluş savaşı vermiyor, ülkenin varlıklarını yabancı sermayeye davul zurnayla peşkeş çekiyorsunuz.

Barış Yarkadaş’ın yazısı