Barış Yarkadaş: Çocuğun arkasına saklandılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, “Milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı derinden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetler karşısında tedbir alınacağı’’ belirtiliyordu.

Bu tür durumlarda genelde ‘’Kadere bak’’ denir…

10 yaşındaki çocuğun yaptığı o üzücü konuşmayı alkışlayan iktidar temsilcilerinin, hukuka aykırı bir genelge yayımlayarak topluma ahlak dersi vermeye çalışmaları komik olmuyor mu?

Sahi; o genelgenin neresinde “Büyüklerinize ve rakip partilerin liderlerine hain diyebilirsiniz” diye yazıyor?

Barış Yarkadaş’ın yazısı