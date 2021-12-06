Barış Yarkadaş: Çin’i yakaladınız ve geçtiniz bile

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yola çıkarken, “Hedefimiz Avrupa Birliği üyesi olmak’’ diyordu. Yıllar sonra ise Avrupa sevdasından vazgeçti, rotayı Çin’e kırdı. Şimdiki hedef, “Türkiye’yi Ortadoğu’nun Çin’i yapmak…’’

AKP’nin 20 yıl sonra vardığı durağın Çin olması ve Çin’i örnek alması kendileri açısından hazin; Türk halkı açısından ise korkutucu… Zira Çin, serbest seçimlerin olmadığı, işçilerin 250 dolar asgari ücret aldığı, otoriter bir yönetim… Ki; bu arada AKP’ye hatırlatalım… Hedeflediğiniz modeli yakaladınız; hatta önüne bile geçtiniz. Çin’de asgari ücret 250 doların üstünde. Sizin yönettiğiniz Türkiye’de ise 220 dolar civarında… Kısacası; “ucuz işgücü cehennemi’’ Çin’i yakaladınız ve geçtiniz bile…

Tebrikler!

Artık dünyanın gözü dönmüş tüm kapitalistlerini “Çin’e gitmeyin, bizde asgari ücret daha düşük” diye Türkiye’ye davet edebilirsiniz.

Barış Yarkadaş’ın yazısı