Barış Yarkadaş: CHP ve İYİ Parti’ye çağrı

Madem altı parti bir araya geldi ve “Parlamenter Sistem’’e kaybettiği itibarını geri verecek bir düzenleme üzerine çalışıyor; o halde meselenin özünü ihmal etmeyin… Parti içi demokrasiyi sağlayamayanlar, üyeyi aktif siyasete katamayanlar, üyenin misyonunu “oy ve aidat’’ ile sınırlayanlar, demokrasiyi kökleştireceklerine kimseyi inandıramazlar…

Merak ediyorum: 1 milyonu aşkın üyesi bulunan CHP ile 500 bin üye sayısını yakalayan İYİ Parti yöneticileri, kendilerine oy verenlerin “doğru kişileri seçemeyeceği’’ni mi düşünüyor? Eğer böyle düşünmüyorlarsa bunu pratikte de gösterip hazırladıkları “Siyasi Partiler Kanunu Taslağı’’na “Üyeye Dayalı Ön Seçim” maddesini de koymalı ve demokrasiye inandıklarını göstermelidir.

Barış Yarkadaş’ın yazısı