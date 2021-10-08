Barış Yarkadaş: Cengiz’in ‘off shore’ bankaya para yatırmasına hiç gerek yoktu

Mehmet Cengiz, inşaattan enerjiye, medyadan ulaştırmaya dek birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Arkasında ise AKP iktidarı duruyor. AKP’ci bu iş insanı tıpkı diğer AKP’ci zenginler gibi teşviklerden de yararlanıyor; vergilerinin silinmesi ya da indirilmesi kıyağından da…

Pandora Belgeleri’ne göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 gözde müteahitinden biri olan Mehmet Cengiz de paralarını off shore bankalara yatırmayı tercih etmiş. İddiaya göre böylece yüklü bir vergi ödemekten de kurtulmuş.

Oysa ki; bunu yapmasına hiç gerek yoktu; iktidar Cengiz ve Cengizle birlikte büyüyen AKP’ci müteahhitlerden zaten vergi tahsil etmiyor. AKP, işçinin, esnafın, dar gelirlinin boğazına çökerek vergiyi peşin peşin alıyor. Sonra da o vergileri yandaşlara aktarıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı