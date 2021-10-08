Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Cengiz’in ‘off shore’ bankaya para yatırmasına hiç gerek yoktu

Mehmet Cengiz, inşaattan enerjiye, medyadan ulaştırmaya dek birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Arkasında ise AKP iktidarı duruyor. AKP’ci bu iş insanı tıpkı diğer AKP’ci zenginler gibi teşviklerden de yararlanıyor; vergilerinin silinmesi ya da indirilmesi kıyağından da…

Pandora Belgeleri’ne göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 gözde müteahitinden biri olan Mehmet Cengiz de paralarını off shore bankalara yatırmayı tercih etmiş. İddiaya göre böylece yüklü bir vergi ödemekten de kurtulmuş.


Oysa ki; bunu yapmasına hiç gerek yoktu; iktidar Cengiz ve Cengizle birlikte büyüyen AKP’ci müteahhitlerden zaten vergi tahsil etmiyor. AKP, işçinin, esnafın, dar gelirlinin boğazına çökerek vergiyi peşin peşin alıyor. Sonra da o vergileri yandaşlara aktarıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı

SON HABERLER

‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Ünlü programcı, Nusret’te 700 sterline et yediğini yalanladı: Keşke…

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranına giden TV ünlüsü Gemma Collins, bir steak için 700 sterlin (8 bin 400 lira) ödediğini yalanladı: 1450 sterlin (17 bin 500 lira) ödedim.

Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,3 milyar dolar.

Kalamış Yat Limanı’na 2,5 milyar liralık teklif

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.