Barış Yarkadaş: Büyükelçi Chilcott da bu olayın mağduru

Takip edilen ve görüntüleri basına servis edilen tek kişi İmamoğlu değil; İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bu olayın mağduru… Diplomatik dokunulmazlığı olan bir büyükelçinin aracının takip görüntüleri, çok normalmiş gibi basına servis ediliyor.

“Görevinden affını isteyen’’ Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifasının kabul edilmesinden bir gün önce yaptığı konuşmada, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu hatırlatarak, “FETÖvari uygulamalardan medet umulmaması gerektiği”ne vurgu yaptı. Zaten bir gün sonra da bakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı.

Gül’ün, Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE ile izlendiğine dair tartışmaların en yoğun olduğu dönemde yaptığı bu konuşma ve “FETÖvari vurgusu” çok çok önemli. Belli ki; Abdülhamit Gül’ün bildiği ancak kamuoyuna açıklamadığı bilgiler var.

Barış Yarkadaş’ın yazısı