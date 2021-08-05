Barış Yarkadaş: Bölge halkının içini kemiren bir soru bu…

Köyceğiz’de yaşayan ve bölgede gazetecilik yapan bir meslektaşım, bir sohbette duyduklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamıyor. Meslektaşım, bizzat tanıkların ağzından duyduklarını şöyle aktarıyor:

“Köyceğiz civarında yangın çıktığı görülünce, bölge sakinleri hemen Orman Müdürlüğü’nün yetkililerine haber veriyor ve kendi aralarında da söndürme ekibi oluşturuyor. Ancak yetkililer ‘Yukarısı yangını söndürmemize izin vermiyor, oralar yanacak’ diyor. Bunun üzerine tartışma çıkıyor. Belediye ise çaresiz kalıyor.”

Gazeteci arkadaşım, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Edindiğimiz bilgiye göre, Muğla ve civarında 69 maden ruhsatı daha verilmiş. Bu ruhsatlarla yeni madenler açılacak. Acaba ormanların yanmasına bunun için mi izin verildi?”

Bölge halkının ve Türkiye’nin içini kemiren bir soru bu…

Yangınların yayılmasına ve ormanlarımızın yok edilmesine neden göz yumuldu?

Yanmasına göz yumulan bu bölgelerden kim hangi çıkarı elde edecek?

Barış Yarkadaş’ın yazısı